Ракова: темпы вакцинации позволяют привить к 15 июля 60% работников из обязательных сфер

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Вакцинация в Москве 60% работников, которые обязаны сделать прививки от коронавируса, текущими темпами возможна к 15 июля. Об этом сообщила в интервью Первому каналу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Москве были определены сферы, работники которых должны привиться. По нашим оценкам, в них работают около 3,5-4 млн человек. С учетом вакцинированных и переболевших где-то полгода назад - это примерно 2 млн человек. Если продолжатся такие же темпы вакцинации и продолжится такая же активная обращаемость, то мы достигнем и выйдем на заданный график вакцинации - где-то 60% первым компонентом к 15 июля, и уже вторым компонентом к 15 августа", - сказала Ракова.

Столичное управление Роспотребнадзора ранее обязало провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий сфер торговли, услуг, общепита, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций, а также работников доставки.

Сделать прививку можно бесплатно в городских поликлиниках, в том числе ряде детских, в семи офисах "Мои документы", в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва".