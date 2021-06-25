Единый тариф такси установят в Ялте после жалоб на завышение цен во время ЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Власти Ялты подписали меморандум о взаимопонимании с компаниями такси, предусматривающий установление единого тарифа для всех перевозчиков на курорте. Это сделано после получения жалоб от горожан на повышение цен на поездки во время подтопления, сообщила в пятницу в Facebook глава администрации города Янина Павленко.

"Я видела, друзья, ваши жалобы на тех, кто взвинтил на беде цены. Их была масса. На время ЧС по всей территории муниципалитета у легальных перевозчиков будет действовать единый тариф. По нелегальным начинается отработка целым десантом", - написала Павленко.

Она также опубликовала видеозапись с комментарием заместителя главы администрации Ялты Сергея Стрельбицкого, сообщившего, что цена поездки на расстояние до 2 км не будет превышать 220 рублей, а каждый следующий километр будет стоить 15 рублей.