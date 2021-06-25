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На Сабантуе в Казани организуют пункт вакцинации от коронавируса

Праздник будут отмечать в городе 26 июня

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Минздрав Татарстана откроет пункт вакцинации от коронавируса на центральной площадке проведения Сабантуя в Казани. Об этом рассказал журналистам замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.

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"Мы в свою очередь скажем, что на Сабантуе в поселке Мирный будет стоять пункт вакцинации. Пожалуйста, совместите приятное с полезным, если не хватает времени", - сказал Жаворонков.

В Казани 26 июня состоится татарский национальный праздник Сабантуй. Мероприятия по этому поводу запланированы на пяти площадках города, сообщила мэрия.

Всего в регионе функционируют 153 площадки для вакцинации, три из них в торговых центрах и несколько у станций метро.

Теги
РоссияТатарстанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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