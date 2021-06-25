В Карелии рекомендовали привиться от коронавируса всем ИП и самозанятым к 1 августа

ТАСС, 25 июня. Власти Карелии предложили всем индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам до 1 августа пройти вакцинацию от коронавируса, а пожилым жителям региона самоизолироваться. Кроме того, власти региона намерены к 1 августа создать систему идентификации привившихся или перенесших инфекцию в течение последнего полугода, сообщила в пятницу пресс-служба главы республики.

"Всем работникам, оказывающим услуги населению в очной форме, предложено вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения в распоряжение внес глава Карелии Артур Парфенчиков. Из-за угрозы заражения коронавирусом и ростом числа заболевших COVID-19 глава республики предложил работникам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым - всем, кто оказывает услуги населению в очной форме, пройти до 1 августа 2021 года вакцинацию против коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, отдельные изменения в документе касаются лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. "Этим гражданам, если они не прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции или не переболели этой инфекцией после 1 января 2021 года, рекомендуется обеспечить режим самоизоляции и воздержаться от посещения общественных мест, кроме случаев выполнения своих трудовых обязанностей и посещения общественных мест с целью решения вопросов жизнеобеспечения", - говорится в сообщении.

Парфенчиков также поручил органам исполнительной власти и органам местного самоуправления Карелии разработать до 1 августа 2021 года систему идентификации лиц, которые прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции или переболели ею после 1 января 2021 года.

На данный момент в Карелии выявлено 49 312 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 47 122 человека, умерли 614 человек. Власти республики из-за резкого роста числа заразившихся коронавирусом отменили в регионе все массовые развлекательные мероприятия. В республике продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Увеличение числа заболевших зафиксировано в Петрозаводске, Прионежском, Пряжинском, Сортавальском, Кондопожском, Муезерском и Медвежьегорском районах.