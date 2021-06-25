Аксенов сообщил, что купание на центральных пляжах Ялты не разрешат еще минимум неделю

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Власти Крыма не разрешат купание на пляжах центральной части Большой Ялты еще как минимум неделю, в поселках береговую зону будут постепенно открывать после проверки качества воды, сообщил в пятницу на комиссии по ЧС глава Крыма Сергей Аксенов.

Запрет на купание в Ялте введен из-за загрязнения морской воды после подтопления города. В акватории города вода изменила цвет, в ней наблюдались мутные взвеси.

"Начинаем забор проб, начинаем с Фороса и Гурзуфа. В центре Ялты - самая тяжелая ситуация. Я боюсь, что в бухте еще неделю нельзя будет купаться, если не больше. Я надеюсь, что в поселках быстрее очистится. Меньший объем ходил, чем в центре на набережной. Готовы поэтапно открывать. Но сегодня рекомендую крымчанам и гостям не купаться", - сказал Аксенов.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская уточнила, что "[первыми открыты] не будут пляжи центра Ялты, это надо понимать". "Мы начинаем работу поэтапную с понедельника, в течение трех дней каждый день будут отбираться пробы в двух контрольных точках. После отработки первой группы пляжей мы перейдем к отработке следующих. Все будет зависеть от того, какие показатели качества воды мы получим по первым результатам", - отметила Пеньковская.