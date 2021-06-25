Сотрудники музея в Ялте смогли спасти от подтоплений коллекцию уникальных предметов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудники Ялтинского историко-литературного музея смогли спасти от подтоплений, которые произошли в городе, уникальную коллекцию экспонатов, в том числе скифское золото. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко на заседании оперштаба в Ялте в пятницу.

Музей был основан в 1892 году. Здание находится в русле одной из рек в Ялте, недалеко от набережной. Во время стихии оно попало в зону подтопления.

"Сотрудники музея вместе со спасателями МЧС спасали наши реликвии. И все реликвии, а там находится более 150 тыс. уникальнейших экспонатов, напомню, это и скифское золото, которое осталось у нас только в Ялте в коллекции, и вся коллекция [великого князя] Александра Михайловича Романова, это множество картин, множество уникальных книг, ни один экспонат не пострадал", - сказала Павлено.

Глава города отметила, что с завтрашнего дня специалисты приступят к просушке помещения. Затем власти проведут ремонт в музее.