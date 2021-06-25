Вакцинацию от дизентерии и сальмонеллеза завершат в Ялте 28 июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Вакцинация от дизентерии и сальмонеллеза в Ялте, где на минувшей неделе прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления, должна быть завершена в понедельник. Об этом сообщила в пятницу глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

"Сроки иммунизации против дизентерии и сальмонеллеза у нас очень сжатые. В понедельник ее должны закончить", - сказала Пеньковская.

Главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя обратилась к бизнесу, подчеркнув, что вакцинация является вопросом коллективной безопасности на территории Ялты. Прививочные бригады, по словам Пеньковской, будут работать в субботу и воскресенье.

По данным управления Роспотребнадзора, против дизентерии в Ялте привито 30% подлежащих иммунизации. Также продолжается вакцинация от гепатита, привито 8%.

Ранее в Ялте началась вакцинация сотрудников предприятий общепита и торговли от дизентерии и гепатита. Вакцинацию проводят сотрудники больницы Федерального медико-биологического агентства. Как ранее сообщала Пеньковская, в Ялте только пять инфекционных коек, на которых может оказываться помощь пациентам не с коронавирусом. В случае, если в городе будет большое количество пациентов с инфекциями, их придется доставлять в Симферополь и Алушту.