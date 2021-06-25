Альянс по вакцинам заявил, что для допуска в COVAX "Ковивак" должны одобрить в ВОЗ

ЖЕНЕВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Вопрос о возможном участии российской вакцины "Ковивак", разработанной российским Центром им. Чумакова, в международном механизме COVAX, может быть рассмотрен только в том случае, если этот препарат предварительно пройдет преквалификацию во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Такие пояснения дали в пятницу ТАСС в пресс-службе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).

Отвечая на вопрос о том, как в GAVI оценивают подачу Центром им. Чумакова заявки на участие вакцины "Ковивак" в COVAX и какова процедура допуска к участию, представитель пресс-службы Альянса сказала: "COVAX рассмотрит в целях пополнения портфеля заказов вопрос о приобретении вакцин любого производителя в мире, если они получили одобрение строгого регулятивного органа и/или прошли преквалификацию в ВОЗ".

В четверг Центр им. Чумакова подал заявку для участия вакцины от коронавирусной инфекции "Ковивак" в международной программе COVAX, сообщил ТАСС заместитель генерального директора по проектной деятельности и инновациям центра Константин Чернов.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН" (Центр им. Чумакова).

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для государств с низкими доходами на душу населения. Планируется, что в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса. На настоящий момент ВОЗ рекомендовала для экстренного применения семь препаратов: это вакцины китайских компаний Sinopharm и Sinovac, вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, препарат компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, вакцина американской компании Moderna, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.