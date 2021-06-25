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Движение на участке трассы "Таврида" после ДТП с военными машинами возобновилось

Движение транспорта в районе аварии было ограничено более двух часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Движение на участке трассы "Таврида", где произошло ДТП с двумя военными автомобилями, полностью возобновилось. Об этом сообщается в пятницу на сайте Упрдор "Тамань".

"В 20:00 на 128 км автомобильной дороги "Таврида" по направлению в Керчь открыто движение автотранспорта. Продолжительность ограничений составила 02:30 часа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Черноморского флота ранее сообщили ТАСС, что авария с участием двух военных автомобилей в Кировском районе Крыма обошлась без пострадавших.

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