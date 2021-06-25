Электроснабжение Воткинска восстановили после грозы

ИЖЕВСК, 25 июня. /ТАСС/. Электроснабжение потребителей города Воткинск, оставшихся без света после грозы, полностью восстановлено. Об этом в пятницу сообщил ТАСС начальник отдела по связям с общественностью "Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго" Михаил Кротиков.

"Бригады "Удмуртэнерго" завершили восстановление электроснабжения всех потребителей города Воткинск, нарушенного в результате прошедшего грозового фронта, сопровождавшегося порывами ветра до 21 м/с", - сказал он.

Собеседник агентства заметил, что в связи с непогодой предприятие продолжает работать в режиме повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что в пятницу сильный ветер повредил два участка газопровода и кровлю школы в удмуртском Воткинске, в некоторых районах города было частично отключено электричество.