{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Электроснабжение Воткинска восстановили после грозы

При этом "Удмуртэнерго" продолжает работать из-за непогоды в режиме повышенной готовности

ИЖЕВСК, 25 июня. /ТАСС/. Электроснабжение потребителей города Воткинск, оставшихся без света после грозы, полностью восстановлено. Об этом в пятницу сообщил ТАСС начальник отдела по связям с общественностью "Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго" Михаил Кротиков.

"Бригады "Удмуртэнерго" завершили восстановление электроснабжения всех потребителей города Воткинск, нарушенного в результате прошедшего грозового фронта, сопровождавшегося порывами ветра до 21 м/с", - сказал он.

Собеседник агентства заметил, что в связи с непогодой предприятие продолжает работать в режиме повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что в пятницу сильный ветер повредил два участка газопровода и кровлю школы в удмуртском Воткинске, в некоторых районах города было частично отключено электричество.

Теги
РоссияУдмуртия
Останки 80 человек нашли в Ленобласти, где ранее было уничтожено воинское захоронение
По информации следователей, установлены личности пяти солдат Красной Армии, которые числились захороненными в 1941 году вблизи города Колпино
Читать полностью