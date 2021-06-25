Проконсультироваться перед прививкой от СOVID-19 возможно в любой поликлинике Москвы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Получить консультацию перед вакцинацией от COVID-19, а также медицинский отвод от прививки можно в любой поликлинике города. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

Ранее в интернете появились сообщения, что в Москве определены только пять медучреждений, где пациентам могут быть выданы заключения о противопоказаниях к вакцинации и оформлены медотводы.

"По факту публикации в СМИ об отводе от вакцинации департамент здравоохранения Москвы сообщает: проконсультироваться перед вакцинацией от COVID-19 можно в любой поликлинике города", - значится в публикации.

Там также напомнили, что для выполнения требований постановления главного государственного санитарного врача Москвы о вакцинации 60% работников определенных сфер, работодателю не нужно предоставлять никаких справок в правительство Москвы или Роспотребнадзор.

"Мы осуществляем автоматическую сверку данных о вакцинированных работниках с ЕМИАС и государственной информационной системой Минздрава России (единый по стране регистр вакцинированных) и проверяем выполнение показателя в 60%. Информация о медотводах, прошедшей болезни и других причинах отказа от прививки - скорее полезна самому работодателю, для понимания уровня защищенности его коллектива и клиентов. Такие работники относятся к оставшимся 40%", - заключили в департаменте.