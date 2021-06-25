В Петербурге заканчиваются вакцины "Эпиваккорона" и "Ковивак"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Вакцины "Эпиваккорона" и "Ковивак" заканчиваются в Санкт-Петербурге, людям приходится записываться на несколько недель вперед в ожидании новых поставок. Об этом в пятницу сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"В наличии имеются три вида вакцин - "Гам-ковид-вак" ("Спутник V"), "Эпиваккорона", "Ковивак". Однако вакцин "Эпиваккорона" и "Ковивак" имеются лишь остатки, поэтому в ожидании новых партий списки на них формируются в журналах отложенной записи", - говорится в сообщении.

В межведомственном совете также отметили, что запас вакцины в городе составляет 117 170 комплектов доз. За минувшие сутки первично привиты 12 117 человек, вторично - 5 469 человек.

С момента начала массовой вакцинации в Петербурге прививки сделали 834 932 человека. Из них 687 246 полностью завершили цикл вакцинации. Вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации.

По последним данным, в Санкт-Петербурге выявили 462 895 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 436 708 человек, умерли 15 793. За последние сутки в городе выявили 1 194 случая заражения.