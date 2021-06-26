Родственники Флойда разошлись в оценке приговора экс-полицейскому Шовину

МИННЕАПОЛИС, 26 июня. /ТАСС/. Родственники темнокожего Джорджа Флойда разошлись в оценках приговора за его убийство экс-полицейскому Дереку Шовину, который получил 22,5 года лишения свободы. Братья Флойда Филонис и Родни, а также его племянник Брэндон Уильямс выступили в пятницу перед прессой у здания суда в американском Миннеаполисе (штат Миннесота), передает корреспондент ТАСС.

С наиболее выдержанным выступлением обратился к собравшимся Филонис Флойд. Он не стал напрямую оценивать приговор, но заявил, что человека недопустимо судить только на основании цвета его кожи. В конце своего заявления он произнес фразу: "Не только жизни темнокожих имеют значение, но все жизни имеют значение". Попытки таким образом пересмотреть лозунг движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") обычно встречают негативную реакцию со стороны активистов этого движения, поскольку, с их точки зрения, уравнивают темнокожих с белыми. По мнению активистов BLM, такой подход недопустим, поскольку предки темнокожих были рабами и их потомки теперь находятся изначально в более тяжелом положении.

Родни Флойд и Брэндон Уильямс выступили с открытой критикой решения судьи. "Это шлепок по рукам. Джорджа у нас забрали на всю жизнь. Я не буду праздновать, не буду праздновать это совсем", - сказал Брэндон Уильямс. Родни Флойд также назвал приговор в 22,5 года тюрьмы "шлепком по рукам".

В мае 2020 года полицейские в Миннеаполисе использовали при аресте Флойда удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Вслед за этим в США начались массовые протесты против жестокости со стороны властей по отношению к темнокожим. Манифестации сопровождались столкновениями со стражами порядка, многочисленными случаями мародерства и вандализма.

В апреле текущего года суд присяжных в Миннеаполисе вынес обвинительный вердикт по делу бывшего полицейского Шовина, который применил удушающий прием при задержании Флойда. Шовин был признан виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца. В пятницу экс-полицейский был приговорен к 22,5 года лишения свободы.