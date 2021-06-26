Эксперт считает, что вакцинация переболевших COVID-19 безопасна и формирует иммунитет

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Вакцинация переболевших COVID-19 безопасна и формирует иммунитет, заявил ТАСС в четверг доцент кафедры Инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист центра "Диавакс" Иван Коновалов.

"Вакцинация лиц, перенесших заболевание без симптомов, безопасна и формирует защиту против инфекции", - сказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что назначение лабораторной диагностики и интерпретация полученных результатов может проводиться только врачом.

"Существующие лабораторные тесты позволяют определять признаки перенесенной инфекции даже при отсутствии симптомов. При этом любые лабораторные анализы назначаются и интерпретируются исключительно врачом-специалистом", - заявил Коновалов.

Он отметил, что наличие свободного доступа к частным медицинским лабораториям в России нередко создает ситуацию, при которой "человек сам тратит свои деньги на те тесты, результатов которых он не сможет оценить - ни по времени, ни по количественным показателям".

"По аналогии можно привести пример вакцинации против гриппа: перед ней совершенно не требуется оценивать уровни антител к различным штаммам вирусов гриппа, неважно, болел ли человек гриппом в предыдущий сезон или нет - он просто прививается и с высокой долей вероятностью оказывается защищен на будущие 6-12 месяцев", - сказал собеседник агентства.

Наличие антител - не гарантия

В свою очередь основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований Андрей Исаев заявил ТАСС, что верификация бессимптомных носителей коронавируса - это сложный вопрос, и один из способов это сделать - профилактические осмотры.

"Один из способов верифицировать бессимптомных носителей - это профилактические осмотры. Например, в рамках нашей компании мы еженедельно проводим ПЦР-тестирование сотрудников, контактирующих с пациентами, пока мы не выявили среди сотрудников нашей компании ни одного бессимптомного носителя". - рассказал Исаев.

Он заявил о риске неблагоприятного течения заболевания даже у людей с хорошим иммунитетом и предостерег от несерьезного отношения к своему самочувствию.

"В большинстве случаев малейшие симптомы у пациентов есть, просто они предпочитают отмахиваться и не обращают на них внимания. Но эта практика, особенно если говорить про индийский штамм, очень опасна и порочна, потому что это не классический COVID. Развитие заболевания идет очень быстро, риски неблагоприятного течения очень велики даже у людей молодых, с хорошим иммунитетом", - отметил эксперт.

Он добавил, что наличие антител не гарантирует того, что человек не заболеет.

"Понятно, что всех невозможно заставить постоянно сдавать ПЦР-тесты, но я считаю, хорошая тактика для человека, который не знает болел он COVID или нет, сдать антитела, посмотреть какой уровень антител. И уже в зависимости от уровня антител, принимать решение о том, когда он будет вакцинироваться (нужно срочно бежать на пункт вакцинации или у него есть какое-то время в запасе). Еще раз обращаю внимание, что наличие антител не является гарантией того, что вы не заболеете", - подчеркнул Исаев.