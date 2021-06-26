Исследование: возможная третья волна заболеваемости COVID-19 в Индии не будет серьезной

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июня. /ТАСС/. Прогнозируемая многими специалистами третья волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в Индии, если она случится, вряд ли будет столь же серьезной и массовой, как вторая волна. К такому выводу пришла группа ученых из Индийского совета по медицинским исследованиям и Имперского колледжа Лондона.

В опубликованном на сайтах этих организаций в пятницу вечером совместном исследовании "Вероятность третьей волны COVID-19 в Индии: анализ на основе математического моделирования" также указывается, что быстрое наращивание масштабов вакцинации могло бы сыграть важную роль в смягчении будущих волн болезни.

В исследовании были проанализированы четыре потенциальных механизма появления третьей волны: массовое ослабление иммунитета ранее привитых или переболевших людей, появление способного обходить иммунитет варианта вируса, появление нового более заразного штамма вируса, полное снятие существующих в настоящее время противовирусных ограничений. Результаты исследования на основе математической модели динамики передачи вируса SARS-CoV-2 показывают, что третья волна, если даже она произойдет, вряд ли будет серьезной с учетом масштабов распространения инфекции, которое уже произошло в Индии.

"Это исследование демонстрирует правдоподобные механизмы, с помощью которых может возникнуть значительная третья волна, а также показывает, что маловероятно, что любое такое возрождение будет столь же масштабным, как вторая волна", - указывают авторы исследования.

Ранее ряд индийских экспертов, в том числе директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулериа, а также группа ученых из Индийского технологического института в Канпуре, сообщили, что, согласно их прогнозам, Индии следует ждать новой мощной волны заболеваемости через 6-8 недель "или несколько позже". По их мнению, третья волна неизбежна, и она должна быть мощной и массовой.

Медики в Индии зарегистрировали за минувшие сутки 48 698 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за время эпидемии в стране составило 30 183 143. Как сообщило в субботу на официальном сайте министерство здравоохранения и благосостояния семьи, число летальных исходов выросло за 24 часа на 1 183 и достигло 394 493.