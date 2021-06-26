СМИ: Ассанж и его невеста намерены заключить брак в тюрьме Белмарш в Лондоне

ТАСС, 26 июня. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Моррис намерены пожениться в тюрьме Белмарш в Лондоне, где он отбывает заключение. Об этом в субботу сообщила спутница Ассанжа в интервью агентству DPA .

"Мы планируем пожениться в тюрьме, потому что мы обручены с 2016 года", - сказала Моррис, добавив, что обстоятельства пока не позволили им сделать этого.

Точную дату Моррис не назвала, но выразила надежду, что свадьба состоится в скором времени. Она отметила, что после освобождения Ассанжа пара отпразднует свадьбу в кругу семьи и друзей.

"Мы обсудили это (возможность регистрации брака в тюрьме - прим. ТАСС) со службой священников тюрьмы Белмарш, они сказали, что за время их службы в Белмарше, то есть за 12 лет, свадеб не проводилось. Так что это не так просто сделать", - резюмировала она.

По данным агентства, отношения Ассанжа и Моррис начались, когда мужчина скрывался в посольстве Эквадора. На данный момент у пары двое сыновей.

В США против Ассанжа были выдвинуты 18 уголовных обвинений, по которым в совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения. Ему, в частности, инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим случаем раскрытия секретной информации. На данный момент основатель WikiLeaks находится в тюрьме Белмарш, в которой он содержится с апреля прошлого года после того, как посольство Эквадора в Лондоне отказало ему в убежище, предоставлявшемся на протяжении семи лет.