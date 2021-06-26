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В Геленджике ликвидировали последствия сильного ливня

Купаться в бухте при этом не рекомендовали

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Коммунальные службы ликвидировали последствия сильного ливня в Геленджике, однако купание в море пока не рекомендуется, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

В субботу службы экстренного реагирования устраняли последствия сильного дождя в Геленджике, очищали участки от нанесенной грязи. По словам главы города, в связи с угрозой подтоплений в центральной части города в целях безопасности все объекты были отключены от электричества.

"Улицы уже отмыли, в целом последствия ликвидированы. Осталось подсыпать два пляжа, на которых часть песка смыло во время дождя, но это будет сделано после того, как дождь окончательно закончится", - сказали в пресс-службе администрации города.

Также представитель пресс-службы уточнил, что подача электричества восстановлена. Купаться в бухте сегодня не рекомендуется. Однако завтра все дождевые потоки будут унесены течением и купание будет разрешено.

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