В Геленджике устраняют последствия сильного дождя

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Службы экстренного реагирования устраняют последствия сильного дождя в Геленджике, очищают участки, от нанесенной грязи. Об этом в субботу в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Богодистов.

"Стянули технику предприятий на набережную. Вода сошла, службы экстренного реагирования уже работают. В ближайшие часы, если не будет сильного дождя, отмоем участки от нанесенной грязи", - написал Богодистов, добавив, что проблем с устранением последствий непогоды нет.

По словам главы города, в связи с угрозой подтоплений в центральной части города в целях безопасности все объекты были отключены от электричества. Богадистов отметил, что проблемы носят временный характер.

В пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что в городе на улицах, где отсутствует ливневая канализация, дежурит спецтехника. При необходимости будет задействовано 20 водооткачивающих машин. По прогнозам синоптиков, дождь в Краснодаре будет идти в течение дня.