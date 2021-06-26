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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Спасатели получили 19 заявок о подтоплениях после нового ливня в Ялте

К ликвидациям последствий ЧС в городе привлекли около 2 тыс. спасателей

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Спасатели получили от жителей Ялты, где в субботу снова прошел дождь, 19 заявок о подтоплениях. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

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"На текущий момент в МЧС поступило 19 заявок о подтоплении. Дождь прекратился, оперативный штаб работает", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что к ликвидациям последствий ЧС в Ялте в настоящее время привлечено около 2 тыс. спасателей.

На минувшей неделе в Крыму прошли сильные дожди, ставшие причиной подтоплений, действует режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова основной удар стихии пришелся на Керчь и соседние районы. На юге наиболее серьезные последствия непогоды наблюдаются в Ялте. В результате подтоплений погиб один человек, пострадали 55, один человек числится пропавшим без вести.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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