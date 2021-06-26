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Путин поздравил с юбилеем Тамару Москвину

Президент отметил высокий авторитет заслуженного тренера СССР

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем фигуристку, заслуженного тренера СССР Тамару Москвину. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

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"Исключительная работоспособность, творческий подход к делу и неизменно позитивный настрой помогли вам стать яркой, успешной спортсменкой, в полной мере реализовать себя на тренерском поприще. Плодотворный, подвижнический труд, искренняя забота о продолжении лучших традиций отечественной школы фигурного катания по праву снискали вам высокий, заслуженный авторитет среди коллег и учеников, многие из которых стали звездами мировой величины", - отметил президент.

Путин также пожелал тренеру здоровья, вдохновения и благополучия.

26 июня Москвиной, заслуженному мастеру спорта по фигурному катанию, исполнилось 80 лет. В течение жизни была награждена рядом орденов, в частности орденами Трудового Красного Знамени (1984), Дружбы народов (1988), "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней. Обладает множеством званий, в числе которых заслуженный мастер спорта СССР (1969), заслуженный тренер СССР, заслуженный деятель искусств РФ (1994), а также заслуженный работник физической культуры РФ (2002).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМосквина, Тамара Николаевна
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