В Крыму вновь ожидаются подъем воды в реках и сели

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Синоптики предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках Крыма до 1,5 м и угрозе схода селей в воскресенье и понедельник. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

ГУ МЧС по Крыму распространило предупреждение о сильном дожде с грозой, градом и шквалистым ветром до 22 м/с в воскресенье на территории Крыма.

"Во второй половине суток 27 июня и в течение суток 28 июня на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 - 1,5 м. В селевых бассейнах угроза схода селей", - говорится в сообщении.

В Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате погиб один человек, пострадали 55, еще один человек числится пропавшим без вести. По данным ГУ МЧС России по Крыму, эвакуировано 1 783 человека, подтоплено 426 придомовых территорий, 356 домов.