В Ялте начали проверять воду, чтобы разрешить купание после подтоплений

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор начал заборы проб морской воды акватории от Фороса и в сторону Ялты, которые определят возможность снятия запрета на купание, введенного после подтоплений. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минтуризма региона.

"Параллельно запланировано обследование дна силами Крымской республиканской аварийно-спасательной службы "Крым-спас". Работа начнется, как только снизится мутность морской воды. Для пользователей пляжей забор воды будет производиться бесплатно", - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, его слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что на пляжах во всех остальных регионах и населенных пунктах Республики Крым купание разрешено - это Алушта, Евпатория, Саки, Феодосия, Судак, с. Песчаное, пгт. Николаевка, а также Сакский, Бахчисарайский, Ленинский, Симферопольский, Черноморский и Раздольненский районы.

"По срокам [открытия пляжей] говорить рано. Пробы будут отбираться три дня и после этого можно будет говорить о принятии того или иного решения", - сообщила в эфире телеканала "Крым-24" руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

На минувшей неделе в Крыму прошли сильные дожди, ставшие причиной подтоплений, действует режим ЧС регионального масштаба.