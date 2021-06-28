Назарбаев рассказал, что чувствует себя прекрасно после вакцинации "Спутником V"

НУР-СУЛТАН, 28 июня. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который сделал прививку от коронавируса вакциной "Спутник V", рассказал, что чувствует себя прекрасно и советует всем прививаться ей. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая в понедельник встретилась с Назарбаевым в ходе официального визита в Казахстан.

"Я спросила, как он себя чувствует, он сказал, что никакой температуры, никаких побочных действий, он чувствует себя прекрасно и всем рекомендует привиться вакциной "Спутник V", - сказала Матвиенко журналистам.

"Надеюсь, что и наши граждане, и граждане Казахстана этой вакциной воспользуются. Тем более что уже открыто производство по выпуску вакцины "Спутник V" на фармацевтическом предприятии в городе Караганда", - отметила спикер Совфеда. Она добавила, что этой вакциной привились действующий президент Казахстана и премьер-министр.

Визит Матвиенко в Казахстан

Официальный визит Матвиенко в Казахстан будет способствовать укреплению отношений двух стран, считает Назарбаев.

"Россия не только наш добрый сосед, но и стратегический партнер. Ваш визит - это не только развитие межпарламентских связей, но и укрепление межгосударственных отношений", - добавил он.

По ее данным, в ходе встречи первый президент Казахстана отметил важность дальнейшего укрепления сотрудничества между республикой и Россией по всем направлениям. В свою очередь Матвиенко поздравила Назарбаева с предстоящим 6 июля Днем столицы и отмечаемым в нынешнем году 30-летием независимости страны.

27-28 июня делегация Совета Федерации во главе с председателем палаты находится с официальным визитом в Казахстане. В программе поездки состоялись встречи с руководством страны и парламентариями, а также расширенное заседание комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом (верхняя палата) парламента республики.