Аксенов пообещал ускорить разработку проекта мер по предотвращению подтоплений в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. "Инвестстрой" разработает проект мероприятий для предотвращения подтоплений в Крыму. Сроки этой работы сократят, сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала " Крым-24 " в понедельник.

"Инвестстрой" - наше государственное учреждение - разрабатывает сейчас проектную документацию с целью избежать подтоплений в будущем. Уже проработаны сейчас варианты, что касается Керчи и Приозерного. По Ялте еще работа идет. Сейчас коллеги сказали, почему-то проектную документацию собирались там год делать, говорят, что сроки сократят", - сказал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что основным источником случившегося было стихийное бедствие но, тем не менее, была и работа должностных лиц. "Правоохранительные органы со своей стороны оценку дадут. А мы должны предпринять меры, чтобы подобное не повторилось, люди не пострадали", - считает Аксенов.