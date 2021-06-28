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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Аксенов пообещал ускорить разработку проекта мер по предотвращению подтоплений в Крыму

По словам главы республики, причина произошедшего - не только в стихии, но и в работе чиновников

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/.  "Инвестстрой" разработает проект мероприятий для предотвращения подтоплений в Крыму. Сроки этой работы сократят, сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым-24" в понедельник.

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"Инвестстрой" - наше государственное учреждение - разрабатывает сейчас проектную документацию с целью избежать подтоплений в будущем. Уже проработаны сейчас варианты, что касается Керчи и Приозерного. По Ялте еще работа идет. Сейчас коллеги сказали, почему-то проектную документацию собирались там год делать, говорят, что сроки сократят", - сказал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что основным источником случившегося было стихийное бедствие но, тем не менее, была и работа должностных лиц. "Правоохранительные органы со своей стороны оценку дадут. А мы должны предпринять меры, чтобы подобное не повторилось, люди не пострадали", - считает Аксенов.

Теги
РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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