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Хабаровский край получил крупную партию вакцины от коронавируса

В регион поступили 50 тыс. доз вакцины "ГамКовидВак"

ХАБАРОВСК, 29 июня. /ТАСС/. Власти Хабаровского края получили крупную партию вакцины против коронавирусной инфекции после приостановки иммунизации из-за недостатка препарата. Об этом врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале во вторник.

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"Сегодня получили партию вакцины от COVID-19 - 50 тыс. доз. Спасибо федеральному Минздраву, который оперативно откликнулся на наш запрос. Сейчас, вместе с поступившими на днях 18 тыс. доз, запаса "ГамКовидВак" хватит, чтобы прививать жителей Хабаровского края примерно три недели", - написал он.

Министерство здравоохранения края готовит к открытию дополнительные четыре мобильных пункта вакцинации в Хабаровске, возможно, доппункты откроются также на территории Комсомольска-на-Амуре.

В пятницу, 25 июня, в регионе приостановили вакцинацию от коронавирусной инфекции в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре для впервые прививающихся из-за очень высокого спроса и недостатка препарата. После получения первой после приостановки партии вакцинацию возобновили накануне.

В Хабаровском крае растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 200 новых случая ковида, месяц назад фиксировалось около 40 заболевших в сутки. Власти открывают дополнительные койки в больницах, вводят ограничения. В частности, снизили заполняемость кино- и концертных залов до 75%, численность массовых мероприятий сократили до 100 человек. Вылет на север края теперь разрешен только с отрицательным тестом ПЦР, а для вахтовиков, работающих на этих территориях, потребуется прививка. На настоящий момент, по данным с сайта правительства края, вакцинировались более 153,3 тыс. жителей.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией в регионе, по данным с сайта стопкоронавирус.рф, заболели 55,1 тыс. человек, умерли 480.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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