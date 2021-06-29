В Сахалинской области переведут на удаленку пенсионеров без прививки от коронавируса

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Главный государственный санитарный врач по Сахалинской области Ольга Фунтусова в связи с эпидемиологической ситуацией постановила со вторника обеспечить в регионе перевод на дистанционный режим работы людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями, трудящихся на предприятиях определенных категорий, говорится в документе, опубликованном на сайте регионального Роспотребнадзора.

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"Обеспечить перевод на дистанционный режим работы непривитых работников из числа граждан старше 60 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания (сердечно-сосудистые заболевания, заболевания бронхолегочной системы, сахарный диабет, ожирение). Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой", - говорится в постановлении.

Согласно документу, данное правило распространяется на все организации, работающие с потоком клиентов. Сюда относятся объекты здравоохранения, образования, социального обслуживания, центры предоставления услуг, общественный транспорт, почта, торговые предприятия, салоны красоты, химчистки, СПА-салоны, физкультурно-оздоровительные площадки, общепит, культурные учреждения и прочие.