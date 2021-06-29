Мурашко призвал продолжать соблюдать меры профилактики после вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вакцинированные против коронавирусной инфекции граждане должны продолжать соблюдать все необходимые меры профилактики до завершения формирования иммунитета, напомнил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Мы настоятельно рекомендуем гражданам, прошедшим вакцинацию, до завершения формирования иммунитета строго соблюдать все защитные меры: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать мест массового скопления людей. Это крайне важно для эффективной выработки иммунной защиты и формирования коллективного иммунитета", - сказал он во вторник журналистам.

Иммунитет после вакцинации формируется в течение 21 дня после введения второго компонента.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 493 557 случаев заражения, выздоровели 4 984 037 человек, умерли 134 545. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.