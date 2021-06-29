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Мурашко призвал продолжать соблюдать меры профилактики после вакцинации от коронавируса

Иммунитет после вакцинации формируется в течение 21 дня после введения второго компонента

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вакцинированные против коронавирусной инфекции граждане должны продолжать соблюдать все необходимые меры профилактики до завершения формирования иммунитета, напомнил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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"Мы настоятельно рекомендуем гражданам, прошедшим вакцинацию, до завершения формирования иммунитета строго соблюдать все защитные меры: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать мест массового скопления людей. Это крайне важно для эффективной выработки иммунной защиты и формирования коллективного иммунитета", - сказал он во вторник журналистам.

Иммунитет после вакцинации формируется в течение 21 дня после введения второго компонента.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 493 557 случаев заражения, выздоровели 4 984 037 человек, умерли 134 545. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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