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Пандемия COVID-19

Moderna заявила об эффективности своей вакцины против штамма "Дельта"

Чтобы победить пандемию, важно изучать новые вариации COVID-19 и внимательно следить за мутациями вируса, добавил руководитель компании Стефан Бансель

ТАСС, 29 июня. Американская компании Moderna заявила об эффективности своей вакцины против новых штаммов коронавируса, в том числе против штамма "Дельта". Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе компании.

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В нем отмечается, что вакцинация препаратом Moderna приводит к выработке антител, эффективных против всех исследованных вариаций коронавируса, включая четыре наиболее эпидемически значимые: "Альфа" ("британская", B.1.1.7), "Бета" ("южноафриканская", B.1.351), "Гамма" ("бразильская", P.1) и "Дельта" ("индийская", B.1.617.2).

"Эти новые данные обнадеживают и укрепляют нашу веру в то, что вакцина Moderna продолжит защищать [вакцинированных] от новых выявленных штаммов", - сказал руководитель компании Стефан Бансель. Он подчеркнул, что для того, чтобы победить пандемию, важно изучать новые вариации COVID-19 и внимательно следить за мутациями вируса.

Вакцина Moderna является одним из трех препаратов, одобренных для использования в США. Помимо нее в стране одобрены вакцины от коронавируса, разработанные компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, а также Johnson & Johnson.

Согласно данным ВОЗ на 29 июня, Соединенные Штаты занимают первое место среди всех стран по числу случаев инфицирования коронавирусом - 33 299 361 человек, а также по числу летальных исходов - 598 787 человек.

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