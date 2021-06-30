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Пандемия COVID-19

Парагвай получил очередную партию вакцины "Спутник V"

Партию принимал министр здравоохранения республики Хулио Борба

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июня. /ТАСС/. Очередная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Парагвай. Об этом сообщила во вторник на своем сайте газета La Prensa Libre.

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Партию из 200 тыс. вакцин принимал министр здравоохранения республики Хулио Борба. Он отметил, что в четверг правительство сообщит, как будут распределяться полученные дозы препарата в рамках вакцинации.

"У нас гарантированы поставки 1,4 млн доз препаратов от коронавируса", - сказал Борба. По его словам, их доставка в страну позволит значительно ускорить вакцинацию населения.

Кампания по прививанию началась в Парагвае 22 февраля, однако она проходит очень медленно и неоднократно приостанавливалась из-за недостатка вакцин. До настоящего времени в стране с населением свыше 7 млн человек лишь чуть более 665 тыс. привиты хотя бы одной дозой препарата.

Первый случай заражения коронавирусом в Парагвае был подтвержден 7 марта прошлого года. Власти страны ввели карантин 10 марта того же года, затем его продлевали несколько раз.

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