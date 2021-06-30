Жители Ленобласти за прививку от COVID-19 получат скидки в магазинах или билеты на футбол

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Жители Ленинградской области смогут получить скидки в спортивных магазинах или сертификат на посещение футбольных матчей за прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Ленинградской области стартует акция "ПриКолись" каждый житель Ленинградской области, сделавший прививку от коронавируса, получает подарок, который поможет ему поддержать здоровый образ жизни", - говорится в сообщении.

В частности, в качестве подарка за вакцинацию житель региона получает на выбор купоны на скидку в магазинах спортивной одежды и обуви "Зенит Премьер" ("Nike") и "Forward" либо сертификат на посещение домашних матчей сезона 2021/2022 областного футбольного клуба "Ленинградец".

Чтобы получить подарок, необходимо предъявить сертификат о пройденной вакцинации от COVID-19 в Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области. Необходим также паспорт с пропиской в Ленинградской области или временная регистрация. Те, кто живут в удаленных районах области, смогут забрать свой подарок в отделах спорта районных администраций. Инициатором акции выступил комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области.

Ранее в Ленинградской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий жителей. Всего в регионе прошли вакцинацию 240 429 человек.

За весь период пандемии в Ленинградской области заразились коронавирусной инфекцией 48 593 человека, выздоровели 44 763, умерли 1 739.