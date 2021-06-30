В Подмосковье прививку от COVID-19 сделали более 1,5 млн человек

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Более 1,5 млн жителей Московской области прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, из них треть - люди старше 60 лет. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области количество привившихся от новой коронавирусной инфекции превысило 1,5 млн человек, из них порядка 500 тыс. - это люди старше 60 лет", - сказали в пресс-службе.

В министерстве пояснили, что в регионе работают пункты вакцинации от COVID-19 в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ. Также прививку можно сделать в круглосуточных пунктах вакцинации. Чтобы пройти вакцинацию от COVID-19 при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Сделать прививку могут лица старше 18 лет.

"Запись на вакцинацию от COVID-19 за последнюю неделю сильно выросла. Мы стараемся сделать так, чтобы возможность сделать прививку была максимально доступна для каждого желающего. В ближайшее время мы планируем запустить вакцинацию для трудовых мигрантов", - процитировали в пресс-службе слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

На прохождение вакцинации в поликлинике можно записаться на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и МФЦ. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию.