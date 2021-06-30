ВЦИОМ: более 50% россиян сделали бы прививку от коронавируса одной из отечественных вакцин

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Более половины россиян (54%) сообщили, что сделали бы прививку одной из российских вакцин от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте организации.

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По данным опроса, из этих 54% респондентов 19% уже вакцинировались, 15% сказали, что точно стали бы делать себе прививку российской вакциной, еще 20% заявили, что скорее сделали бы себе такую прививку.

В то же время 42% не стали бы вакцинироваться от коронавируса. Среди них 27% опрошенных точно не стали бы делать себе такую прививку, еще 15% скорее не стали бы вакцинироваться.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 июня 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.