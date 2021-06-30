Владимирский омбудсмен не получила жалоб при посещении колонии, где содержится Навальный

ВЛАДИМИР, 30 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова не получила обращений и жалоб при посещении ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный. Об этом в среду сообщается на сайте омбудсмена.

"29 июня 2021 года уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова совместно со старшим помощником прокурора Владимирской области по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Владимиром Гаевым и исполняющим обязанности владимирского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Олегом Топольским посетили ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области. <…> В ходе проверки обращений и жалоб к уполномоченному не поступило", - говорится в сообщении.

При посещении осмотрели отрядные помещения, клуб, библиотеку, медсанчасть, штрафной изолятор , помещения камерного типа и промышленную зону. Как уточняется, по результатам посещения рекомендации омбудсмена направили в адрес руководства УФСИН России по Владимирской области.

Ранее Петушинский районный суд рассмотрел три иска Навального к администрации ИК-2 в Покрове. 2 июня суд отказал Алексею Навальному в удовлетворении его иска к исправительной колонии за постановку на учет как склонного к побегу, а также признал, что в колонии не нарушались его права на непрерывный восьмичасовой сон. 7 июня Навальный отказался от исков, связанных с невыдачей ему книг для чтения и цензурой периодических изданий.

Навального, дважды условно осужденного, объявили в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.