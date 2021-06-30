Жириновский советует работающим с людьми прививаться от ковида или менять работу

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал россиянам, которые работают в сферах, связанным с постоянным общением с людьми, прививаться от новой коронавирусной инфекции или менять работу. Об этом он заявил в эфире телеканала " Россия-24 " по итогам прямой линии президента РФ Владимира Путина в среду.

"Президент, конечно, успокоил, что увольнять нельзя в этом случае [если нельзя делать прививку по медицинским показаниям], но я хочу всех граждан поставить в известность, если ваш начальник требует сделать прививку, он все равно найдет способ вас уволить, понизить зарплату", - сказал Жириновский.

"Ведь если учительница, не сделавшая прививку, осенью придут дети, она начнет их заражать - она же может заболеть, прививки нет - вся школа заразится, весь город. Тогда мы никогда пандемию не остановим. Поэтому те лица - повара, врачи, учителя - кто связан с людьми регулярно и постоянно, им надо на другую работу переходить [при отказе делать прививку]", - добавил политик.

По его словам, никаких медицинских противопоказаний для вакцинации сегодня нет. "Врачи почему говорят, что нежелательно делать, и вы думаете, что вам по медпоказаниям не нужно, - они боятся за ваше здоровье, а вдруг будут осложнения. Вы пойдете жаловаться - врач мне сказала, что можно сделать прививку, я сделал или сделала, кто там женщина или мужчина, а у меня какие-то осложнения. Вот этого они боятся. Вашему организму нет противопоказаний для прививки", - подчеркнул Жириновский.

Президент РФ в ходе ежегодной прямой линии отметил, что единственный способ остановить распространение коронавирусной инфекции - сделать прививку. При этом он подчеркнул, что не поддерживает обязательный характер вакцинации. Тем не менее обязательная вакцинация работников ряда сфер, введенная в отдельных регионах, имеет смысл, "чтобы предотвратить необходимость введения локдауна", и полностью соответствует нормам закона, добавил президент. Он также подчеркнул, что при наличии медотвода от прививки по медицинским соображениям, "требовать вакцинации никто не имеет права".