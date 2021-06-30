Четыре вакцины и обязательные прививки. Как проходит вакцинация от коронавируса в России

Президент РФ Владимир Путин 30 июня в ходе прямой линии заявил, что он не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса в России, но сообщил, что власти регионов действовали в рамках закона, вводя обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Также глава государства рассказал, что привился вакциной "Спутник V". Как проходит вакцинация от коронавируса в РФ - в материале ТАСС.
Разработка вакцин
- 21 января 2020 года, спустя две недели после установления возбудителя вспышки нового заболевания в Китае, замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой сообщил, что Минздрав России начал работу по созданию вакцины против нового коронавируса.
- 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"). Препарат разработки Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ (Москва) прошел клинические испытания в июне - июле 2020 года. При этом сотрудники центра начали прививаться вакциной еще на стадии разработки, весной того же года. Мэр Москвы Сергей Собянин, как он сам сообщил позднее, был вакцинирован в мае 2020 года.
- 27 августа 2020 года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что первые поставки вакцины "Спутник V" в медицинские учреждения начаты в рамках третьего, пострегистрационного этапа исследований препарата. На этом этапе вакцинировались и некоторые другие высокопоставленные чиновники. В частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу.
- Впоследствии регистрацию получили еще три вакцины. Это двухкомпонентные "Эпиваккорона" ("эпитопная вакцина против коронавируса", создана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, наукоград Кольцово, Новосибирская обл.), "Ковивак" (разработка Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН, Москва), а также однокомпонентный "Спутник Лайт" - облегченный вариант "Спутника V", содержащий его первую часть.
Начало вакцинации
- 2 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что масштабная вакцинация российских врачей и учителей от новой коронавирусной инфекции может начаться "уже в конце следующей недели".
- 5 декабря 2020 года вакцинация началась в Москве. 8 декабря глава Минздрава сообщил в программе "Вести" на телеканале "Россия-1", что около половины регионов РФ уже получили партии вакцины "Спутник V". Поставки в остальные регионы начались после 10 декабря.
- В ходе масштабной вакцинации в декабре 2020 года и до середины января 2021 года в первую очередь прививались сотрудники системы здравоохранения, затем другие категории граждан (сотрудники служб социального обеспечения, правоохранительных органов, транспортного комплекса, СМИ и другие).
- 13 января 2021 года Владимир Путин на совещании с членами правительства России поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса. 18 января началась масштабная вакцинация, возможность сделать прививку получили представители всех слоев населения страны. Вакцинация проводится во всех 85 субъектах РФ, для иммунизации используются как стационарные, так и мобильные прививочные пункты.
Обязательная вакцинация для работников ряда сфер
- 16 июня 2021 года власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан - 60% работников сферы торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси).
- Вслед за столицей и Подмосковьем аналогичные меры начали вводить власти других регионов РФ.
- К 25 июня обязательная вакцинация для некоторых групп населения была введена в 10 субъектах РФ (Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Краснодарский край, Севастополь, Калининградская, Сахалинская, Мурманская и Оренбургская области), затем была расширена еще на ряд субъектов (Республика Алтай, Хакасия, Тамбовская, Смоленская, Курская, Псковская области и др.).
Промежуточная статистика
- 5 марта 2021 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что минимум одну из двух необходимых доз вакцины от коронавируса в РФ получили 5 млн человек. В конце марта первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко называл охват вакцинацией (около 7 млн человек на тот момент) "неудовлетворительным".
- Для достижения коллективного иммунитета, по оценкам Татьяны Голиковой, необходимо вакцинировать 60% взрослых жителей страны, то есть почти 69 млн человек. По данным Минздрава РФ, к 28 июня 2021 года хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили около 23 млн россиян. За пять месяцев массовой вакцинации в стране план по количеству привитых удалось выполнить примерно на 30%.
- После введения в ряде регионов обязательных прививок для работников некоторых сфер темпы вакцинации ускорились в 1,7 раза.
- Голикова уточняла, что лидерами по вакцинации в конце июня являются Москва, Подмосковье, Белгородская, Сахалинская и Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Чечня. Так, в Москве привились более 2 млн человек, в Московской обл. - 1,3 млн (примерно 16-17% населения столицы и области). Чуть выше показатели на Сахалине, в Тюменской области и Югре, где хотя бы один компонент вакцины получили от 18,5% до 19% всех жителей. При этом в Чечне привились только порядка 12,5% населения, однако для республики это заметный прогресс - в середине весны привившихся там было лишь 3%. Лидером является Белгородская область, где, по данным властей, на разных этапах вакцинации находятся около 400 тыс. человек, больше 25% всех жителей региона. Три четверти из них при этом получили обе дозы препарата.
- В список отстающих по темпам вакцинации, озвученный Голиковой, попали Владимирская, Вологодская и Ульяновская области, а также Дагестан. В Дагестане, по последним данным, вакцинацию хотя бы начали всего около 4% населения - вдвое меньше, чем в среднем на Северном Кавказе. Однако низкие темпы прививочной кампании в целом характерны для этой части страны: если в Ставропольском крае, Ингушетии и Карачаево-Черкесии привились 11-12% жителей, то в Северной Осетии - чуть больше 8%, а в Кабардино-Балкарии - меньше 7%.
Объем производства, вопросы безопасности
- По состоянию на 30 июня 2021 года вакцинирование проводится одним из зарегистрированных в РФ двухкомпонентных препаратов: "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак". Собянин сообщал, что в Москве однокомпонентный "Спутник Лайт" используется для иммунизации мигрантов.
- К 29 июня 2021 года в гражданский оборот в России суммарно выпущено 36,7 млн комплектов всех вакцин. В июле с учетом наращивания объемов производства планируется произвести еще около 30 млн комплектов доз.
- 8 июня 2021 года депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о включении прививки от новой коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок. Предлагаемые законопроектом изменения позволят закупать вакцины в счет средств федерального бюджета РФ. Согласно экономическому обоснованию, в текущем году покупка 29,7 млн доз вакцин потребует дополнительного финансирования в объеме порядка 26,5 млрд рублей.
- Мурашко, отвечая в интервью Первому каналу на вопрос о безопасности отечественных вакцин, 28 июня сообщил, что в России "не зафиксировано ни одного случая летального исхода впрямую при вакцинации". Среди наиболее частых осложнений после вакцинации встречаются боль в месте укола и кратковременное повышение температуры.