Четыре вакцины и обязательные прививки. Как проходит вакцинация от коронавируса в России

Президент РФ Владимир Путин 30 июня в ходе прямой линии заявил, что он не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса в России, но сообщил, что власти регионов действовали в рамках закона, вводя обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Также глава государства рассказал, что привился вакциной "Спутник V". Как проходит вакцинация от коронавируса в РФ - в материале ТАСС.

Разработка вакцин