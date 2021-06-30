СМИ: в Канаде обнаружили еще 182 безымянные могилы возле бывшей школы для индейцев

Школа находилась в городе Крэнбрук и была закрыта в 1970 году. На этом месте найдены 182 безымянные могилы. Предположительно, в них находятся останки умерших детей.

На прошлой неделе стало известно об обнаружении 751 безымянной могилы на территории рядом с бывшей школой-интернатом для детей индейцев в провинции Саскачеван. В конце мая на территории другой школы для детей индейцев в провинции Британская Колумбия в ходе раскопок были найдены останки 215 несовершеннолетних. Эти новости шокировали канадскую общественность, которая потребовала от властей провести подобные раскопки на территориях всех бывших учебных заведений для коренных народов, последнее из которых закрылось в 1996 году. Также звучали призывы к Римско-католической церкви опубликовать документы, которые бы позволили обнаружить такого рода захоронения и другую документацию резидентских школ.

В 1876 году при правлении премьер-министра Джона Макдональда в Канаде был принят Акт об индейцах, который, в частности, предусматривал изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, которые получили название резидентских. В эти школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. Согласно статистике, из 150 тыс. учеников от побоев и болезней умерли не менее 3,2 тыс.