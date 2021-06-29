Скелеты прошлого. Как Канада пытается примириться со своей историей

Описание Дети индейцев в европейской одежде перед отправкой в школу-интернат в Саскачеване, 1904 год © EPA-EFE/PROVINCIAL ARCHIVES OF SASKATCHEWAN

На прошлой неделе стало известно об обнаружении 751 безымянной могилы на территории рядом с бывшей школой-интернатом для детей индейцев в канадской провинции Саскачеван. В конце мая на территории другой школы для детей индейцев в провинции Британская Колумбия в ходе раскопок были найдены останки еще 215 несовершеннолетних. Эти новости шокировали канадскую общественность, которая требует от властей провести подобные раскопки на территориях всех бывших учебных заведений для коренных народов, последнее из которых закрылось лишь в 1996 году. Премьер-министр страны Джастин Трюдо уже признал, что ответственность за эти "шокирующие находки" несет Канада. Корни проблемы Канада последние десятилетия занимается переоценкой своей истории в плане отношения правительств к различным религиозным и этническим группам. Так, власти уже приносили извинения еврейским беженцам и их семьям из нацистской Германии, которых канадское правительство отказалось принять в 1939 году. Извинялись и перед итальянской общиной за то, что в годы Второй мировой войны многие выходцы из Италии были интернированы в специальные лагеря, а остальные потеряли свой бизнес. Но ключевым моментом этого процесса многие годы остается проблема взаимоотношений между потомками европейцев и коренными жителями североамериканской страны. Особо остро стоит тема так называемых резидентских школ, куда насильно забирали детей коренных народов Канады.

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В 1876 году при правлении премьер-министра сэра Джона Макдональда, считающегося отцом-основателем канадского государства, был принят Акт об индейцах, который, в частности, предусматривал изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, куда вплоть до начала 1990-х годов принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. Управлением этими учебными заведениями также занималась и Римско-католическая церковь. Согласно статистике, из 150 тыс. учеников от побоев и болезней умерли не менее 3,2 тыс., а некоторые источники считают, что жертв было в десять раз больше. Попытки примирения Первые попытки признать несправедливое отношение европейцев к аборигенам начались еще в середине 1980-х годов, когда протестантская Объединенная церковь Канады извинилась перед коренными народами за "свой вклад в колонизацию" Северной Америки. В начале 1990-х годов епископы канадских римско-католических церквей также признали вину их церкви в ненадлежащем отношении к детям индейцев.

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В 2008 году премьер-министр Канады Стивен Харпер принес официальные извинения канадским индейцам, пострадавшим от жестокого обращения в период обучения в школах-интернатах, и объявил о создании "Комиссии правды и примирения". Она должна была собрать свидетельства очевидцев, рассмотреть документы, выслушать лиц, причастных к деятельности интернатов, в ходе публичных слушаний в различных районах страны. В 2015 году на основе имеющихся данных комиссия назвала ситуацию с резидентскими школами "культурным геноцидом". Она же признала, что от действий Римско-католической церкви "духовно, культурно, эмоционально, физически и сексуально пострадали представители коренных народов Канады". Нынешний премьер-министр Джастин Трюдо в 2017 году также извинился перед аборигенами, которые пострадали во время обучения в этих школах. Тогда же власти согласились выплатить 800 млн канадских долларов (на тот момент $638 млн) пострадавшим — 20 тыс. человек, которые обучались в резидентских школах с 1960-х годов. Лидеры коренных народов тогда приняли извинения Оттавы. Новый виток Очередной импульс истории взаимоотношений коренных жителей Канады и потомков переселенцев из Европы был придан в 2020 году на фоне ситуации с протестами чернокожих в соседних США. В частности, в канадских городах начался массовый вандализм в отношении статуй и памятников видным деятелям колониальной эпохи, в том числе премьер-министру Макдональду. Ряд учебных заведений и улиц, названных в честь отца-основателя страны и других государственников, были переименованы. В некоторых городах снесли их памятники.

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Осенью прошлого года в связи с обострением ситуации с пандемией COVID-19 эта тема немного затихла, но весной 2021 года вновь вышла на первые полосы газет после того, как в ходе раскопок на заднем дворе одной из резидентских школ были найдены останки 215 несовершеннолетних, а затем обнаружена еще более страшная находка в 751 безымянную могилу на территории другой бывшей школы-интерната. Главный удар сейчас принимает на себя Римско-католическая церковь. На данный момент в Канаде на территориях поселений индейцев в результате поджогов сгорели уже четыре католических храма. Коренные жители и другие канадцы, в том числе католики, требуют от Ватикана публичных извинений перед канадскими аборигенами. Трюдо, который несколько лет назад в ходе личной встречи с понтификом Франциском просил его принести извинения от имени церкви за ее участие в работе резидентских школ, вновь призвал его извиниться. Премьер-министр считает, что такой жест Папы Римского внесет большой вклад в процесс примирения. Оттава также пытается успокоить народное недовольство тем, что обязалась профинансировать раскопки на территориях всех бывших школ для детей индейцев. Кроме того, Трюдо не исключил, что, возможно, будут проведены расследования, если подтвердится, что смерть детей наступила в результате физического насилия. Требование переписать историю Все громче в Канаде звучат призывы пересмотреть историю страны с упором на ее колониальное прошлое. В основном эти призывы идут от представителей коренных народов, политиков и организаций левого толка, которые, как мне видится, берут пример с США и движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Так, премьер-министра Джона Макдональда из государственника они предлагают переименовать в "архитектора геноцида коренного населения Канады" и публично признать его "кровавые дела".

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