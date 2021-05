Геноцид XXI века. ИГ может ответить в суде за истребление езидов

В 2017 году Совбез ООН принял решение создать специальную комиссию для расследования преступлений, которые террористы "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) совершали на захваченных ими территориях в Ираке и Сирии. Всемирная организация пошла на этот шаг, чтобы привлечь к ответственности участников тех событий и доказать их вину в суде. Спустя несколько лет работы следственная группа пришла к выводу, что ИГ виновно в геноциде и в других военных преступлениях.

"Убедительные доказательства"

На прошлой неделе следственная группа ООН (United Nations Investigative Team to Promote Accountability for Crimes Committed by Da'esh/ISIL — UNITAD) представила Совбезу доклад, в котором привела "четкие и убедительные доказательства" того, что в 2014 году группировка ИГ устроила геноцид езидского и шиитского населения на захваченных территориях в Ираке.