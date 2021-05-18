Геноцид XXI века. ИГ может ответить в суде за истребление езидов

Еще в 2016 году ООН признала, что террористы виновны в массовом убийстве этого народа

В 2017 году Совбез ООН принял решение создать специальную комиссию для расследования преступлений, которые террористы "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) совершали на захваченных ими территориях в Ираке и Сирии. Всемирная организация пошла на этот шаг, чтобы привлечь к ответственности участников тех событий и доказать их вину в суде. Спустя несколько лет работы следственная группа пришла к выводу, что ИГ виновно в геноциде и в других военных преступлениях. "Убедительные доказательства" На прошлой неделе следственная группа ООН (United Nations Investigative Team to Promote Accountability for Crimes Committed by Da'esh/ISIL — UNITAD) представила Совбезу доклад, в котором привела "четкие и убедительные доказательства" того, что в 2014 году группировка ИГ устроила геноцид езидского и шиитского населения на захваченных территориях в Ираке.

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Как говорится на сайте ООН, эксперты "подготовили заключения по двум ключевым эпизодам: нападение на общину езидов в регионе Синджар на севере Ирака и массовое убийство безоружных курсантов и военнослужащих-шиитов в Тикритской воздушной академии в июне 2014 года". "Я могу объявить, что по результатам независимого и беспристрастного расследования ... имеются четкие и убедительные доказательства того, что преступления против езидского народа явно представляли собой геноцид", — заявил глава следственной группы Карим Хан, который 15 июня займет пост главного прокурора Международного уголовного суда. По его словам, боевики ИГ пытались уничтожить езидский народ "физически и биологически". Хан также рассказал о "значительных достижениях" в сборе судебно-медицинских, цифровых и других данных, в том числе извлеченных с жестких дисков боевиков, подтверждающих преступные намерения террористов. Все это позволит "установить четкие временные рамки деятельности ключевых членов ИГ", — отметил он. ИГ в Синджаре Езиды — один из малых народов Ближнего Востока. Часто их описывают как курдское этноконфессиональное меньшинство, численность которого, по данным Al Jazeera, составляет около полумиллиона человек. До прихода ИГ большинство езидов компактно проживали на северо-западе Ирака, в регионах Шангал и Шейхан. Езидская религия сочетает в себе элементы нескольких древних ближневосточных верований, в том числе зороастризма, ислама, христианства и иудаизма. Один из главных объектов их поклонения — Солнце, которое езиды считают оком своего божества.

Описание Езидская святыня около лагеря для внутренних беженцев в Дахуке, Северный Ирак © AP Photo/Maya Alleruzzo

В августе 2014 года исламисты ИГ захватили районы близ города Синджар, где проживают большинство иракских езидов. Это произошло на фоне отступления курдских военизированных отрядов Пешмерга, оставивших гражданское население без защиты. Пришедшие на их место террористы начали проводить кампанию "прими ислам или умри". За ультиматумом последовали массовые убийства мирных жителей, в том числе детей.

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Согласно приведенным в докладе ООН свидетельствам, мужчин и мальчиков старше 12 лет расстреливали, а женщин и девочек насиловали и продавали в сексуальное рабство. Более 40 тыс. езидов пытались укрыться в горах Синджара, где оказались фактически в ловушке — на жаре, без воды и еды. Иностранные военные сбрасывали им с самолетов еду, а иракские силы проводили эвакуацию. Тогда, по данным ООН, погибло более 5 тыс. езидов, еще 7 тыс. езидских женщин оказались похищены. "Тысячи женщин и девочек, некоторым из которых было всего девять лет, были проданы на невольничьих рынках в сирийских провинциях Ракка, Алеппо, Хомс, Хасака и Дейр-эз-Зор", — приводятся в документе ООН слова свидетеля тех событий.

Описание Езидские беженцы, спасенные курдскими отрядами Пешмерга из ловушки в горах Синджара, август 2014 года © Emrah Yorulmaz/Anadolu Agency/Getty Images

О том, что действия исламистов в отношении езидов являлись геноцидом, Всемирная организация объявила еще в 2016 году. Тогдашний доклад независимых экспертов основывался на свидетельствах очевидцев, пострадавших и журналистов. Теперь же специалисты собрали для ООН не только устные, но и реальные свидетельства, которые подтверждают проведение исламистами целенаправленных этнических чисток. За свою многовековую историю езиды много раз становились мишенью для убийств и преследований из-за своей религии. Как сообщали каналу NBC лидеры езидской общины, атака ИГ в 2014 года стала уже 73-й попыткой уничтожить езидский народ и культуру. Воля для преследования Следственную комиссию ООН по расследованию геноцида езидов сформировали на фоне критики организации со стороны Нади Мурад, лауреатки Нобелевской премии мира 2018 года. Сама Мурад является иракской езидкой, пережившей пытки и изнасилования со стороны террористов. Для того чтобы привлечь внимание к пережитому ей и другими езидами, она объединилась с правозащитницей и юристом Амаль Клуни, которая стала представлять ее интересы.

Описание Надя Мурад и Амаль Клуни в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке © REUTERS/Lucas Jackson

Мурад попросила Совет Безопасности ООН передать подготовленный следствием отчет в Международный уголовный суд или создать отдельный судебный орган при участии иракского правительства.

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"Доказательства были найдены, — заявила она, — но теперь мы ищем политическую волю для судебного преследования". В начале мая Амаль Клуни подала в США иск от имени пяти езидок против самой высокопоставленной женщины — члена ИГ Умм Сайяф, вдовы убитого курдами министра финансов ИГ Абу Сайяфа. Она и ее муж насильно удерживали в своем доме похищенных девушек, в том числе и Кайлу Мюллер — попавшую в плен к исламистам волонтера из США. Все женщины подвергались регулярным пыткам и изнасилованиям, а Мюллер, по информации The New York Times, позже была выдана замуж за главаря группировки Абубакара Аль-Багдади и погибла в 2015 году. "Уголовное дело в США представляет собой единственную возможность привлечь Умм Сайяф к ответственности за ее ужасные преступления против наших клиентов", — заявила Клуни. По данным различных СМИ, сама Умм Сайяф находится в заключении у курдских сил в Эрбиле. Ранее также сообщалось, что она сотрудничает с ЦРУ. Другие преступления По словам Хана, последствия преступлений против езидов ощущаются до сих пор. Тысячи езидских семей оказались разлучены, дети разделены с родителями. Многие из них все еще числятся пропавшими без вести, а другие по-прежнему находятся в руках своих пленителей. Как отметил юрист, к концу текущего года следственная группа рассчитывает получить доказательства преступлений ИГ против других этнических и конфессиональных групп, в том числе "христиан, народности какаи, шабаков, шиитских туркменских и суннитских общин в Ираке", а также против "преимущественно шиитских заключенных в тюрьме Бадуш".

Описание Езидки во время паломничества в освобожденный Лалиш, езидскую святыню на севере Ирака © AP Photo/Maya Alleruzzo