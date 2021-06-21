Памятник жертвам геноцида советских граждан заложат в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Памятник жертвам геноцида советских граждан на оккупированных во время Второй мировой войны территориях заложат 21 июня в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает Российское историческое общество (РИО).

"21 июня 2021 года в Гатчинском районе (Ленинградская область) состоится закладка камня в основание Мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны",- говорится в сообщении. В мероприятии планируется участие помощника президента РФ Владимира Мединского, а также губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

С инициативой создания Мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, в декабре прошлого года выступили Российское историческое и Российское военно-историческое общества. Проект создания мемориала получил поддержку президента РФ Владимира Путина.

"Гатчинский район выбран местом будущего мемориала не случайно - в годы войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские лагеря для советских детей. За период немецкой оккупации в гатчинских лагерях погибли от голода, пыток, а также насильственно уничтожены 80 тыс. пленных",- отметили в организации.

Памятник будет установлен в непосредственной близости от федеральной автомобильной трассы Р-23, ведущей из Санкт-Петербурга через Псков к границе с Белоруссией.

Ранее в РИО также отмечали, что для определения лучшего архитектурно-художественного решения проекта в ближайшее время будет объявлен творческий конкурс. Финансировать проект планируется из нескольких источников. Часть расходов на создание мемориала будет покрыта за счет народных пожертвований: сбор средств начнется после того, как будет создан эскизный проект.