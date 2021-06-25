Трюдо уверен, что католическая церковь без суда отдаст данные об индейских школах в Канаде

ОТТАВА, 25 июня. /ТАСС/. Римско-католическая церковь без вмешательства суда передаст властям имеющиеся у нее документы о бывших школах для детей представителей коренных народов Канады, в том числе о возможных детских захоронениях. Об этом в пятницу заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Я не думаю, что нам потребуется использовать суды, чтобы заставить [Римско-католическую церковь в Канаде] поделиться этими записями, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Я знаю, что многие записи уже были переданы [властям], но многое еще должно быть сделано". Также Трюдо не исключил, что возможно будут проведены расследования, если будет доказано, что детские смерти наступили в результате физического насилия.

На этой неделе стало известно об обнаружении 751 безымянной могилы на территории рядом с бывшей школой-интернатом для детей индейцев в провинции Саскачеван. В конце мая на территории другой школы для детей индейцев в провинции Британская Колумбия в ходе раскопок были найдены останки 215 несовершеннолетних. Эти новости шокировали канадскую общественность, которая потребовала от властей провести подобные раскопки на территориях всех бывших учебных заведений для коренных народов, последнее из которых закрылось в 1996 году. Трюдо уже признал, что ответственность за это несет Канада.

Также звучали призывы к Римско-католической церкви опубликовать документы, которые бы позволили обнаружить такого рода захоронения и другую документацию резидентских школ. Трюдо в начале июня призвал Ватикан признать вину за организацию школ для детей индейцев в Канаде.

В 1876 году при правлении премьер-министра Джона Макдональда в Канаде был принят Акт об индейцах, который, в частности, предусматривал изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, которые получили название резидентских. В эти школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. Согласно статистике, из 150 тыс. учеников от побоев и болезней умерли не менее 3,2 тыс. Управлением этими учебными заведениями, в частности, занималась Римско-католическая церковь.

В 2017 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес официальные извинения коренным жителям страны, которые пострадали во время обучения в этих школах. Власти также согласились выплатить 800 млн канадских долларов (тогда $638 млн) пострадавшим.