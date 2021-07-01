Эффективность вакцины от коронавируса германской компании CureVac составила 48%

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Эффективность вакцины от коронавируса, разработанной расположенной в городе Тюбинген фармацевтической фирмой CureVac, согласно окончательным результатам основной фазы клинических испытаний составила лишь 48%. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в среду на ее сайте .

"CureVac сегодня объявила о результатах окончательного анализа международного исследования основной фазы 2b/3 вакцины-кандидата против COVID-19 первого поколения CVnCoV, в котором приняли участие примерно 40 тыс. человек", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что в рамках исследования было изучено 228 случаев инфицирования коронавирусом, произошедших по крайней мере через две недели после введения второй дозы препарата. Из них 204 случая были включены в настоящий анализ.

"Вакцина-кандидат CVnCoV продемонстрировала общую эффективность 48% против заболевания, вызываемого COVID-19, любой степени тяжести, включая единичные не респираторные легкие симптомы", - подчеркивается в заявлении. Вместе с тем уточняется, что высокая степень защиты наблюдалась среди участников в возрастной группе от 18 до 60 лет. В этом случае эффективность препарата против заболевания любой степени тяжести и вызываемого 15 различными штаммами коронавируса, составила 53%. Уровень защиты от заболевания средней и тяжелой степени достигла 77%. Кроме того, как указывается в заявлении, в той же возрастной группе вакцина-кандидат обеспечивала стопроцентную защиту от госпитализации или летального исхода.

Среди добровольцев старше 60 лет, которые составляли 9% проанализированных случаев, имеющиеся данные не позволили точно определить эффективность препарата. "Результаты подтверждают благоприятный профиль безопасности вакцины CVnCoV во всех возрастных группах", - говорится в заявлении. Исследование препарата продолжится до завершения окончательного анализа относительно возможности применения вакцины. Полученные данные, как заметили в компании, были направлены в Европейское агентство лекарственных средств.

17 июня CureVac объявила о промежуточных результатах основной фазы клинических испытаний своей вакцины-кандидата от коронавируса. Тогда эффективность препарата составила 47%.

Экспертиза вакцины

12 февраля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало постепенную экспертизу вакцины от коронавируса, разработанной германской фармацевтической компанией CureVac. Данное решение основано на предварительных результатах лабораторных исследований и ранних этапах клинических испытаний на взрослых людях. Они свидетельствуют о том, что препарат способствует выработке антител и иммунных клеток, атакующих коронавирус. Постепенная экспертиза, как заметили в ЕМА, будет продолжаться до тех пор, пока не будет получено достаточно данных для выдачи временного регистрационного удостоверения.

CureVac работает над препаратом против коронавируса совместно с Институтом разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI). 15 июня прошлого года Министерство экономики и энергетики ФРГ сообщило, что правительство Германии инвестирует €300 млн в развитие CureVac.