Институт при Минторге США будет расследовать обрушение дома во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудники Национального института стандартов и технологии при Министерстве торговли США примут участие в выяснении причин обрушения жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на его официальном сайте .

В документе уточняется, что "на проведение расследования могут потребоваться годы". По итогам разбирательства планируется представить "рекомендации для улучшения строительного кодекса" в США. Исполняющий обязанности руководителя института Джеймс Олтофф отметил, что следует провести проверки, которые позволят "предотвратить подобные трагедии". "Мы намерены провести тщательное техническое расследование причин обрушения, чтобы представить рекомендации, которые позволят сделать здания безопаснее и не допустить повторения подобного", - добавил он.

В заявлении уточняется, что разбирательство не должно помешать спасателям, которые продолжают попытки найти выживших под завалами.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) обрушился в ночь на 24 июня. Согласно последним официальным данным, погибли 18 человек. Судьба 145 человек остается неизвестной.