В Подмосковье заработал cервис для подачи данных о вакцинированных от COVID-19 сотрудниках

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Онлайн-сервис для подачи сведений о сотрудниках, прошедших вакцинацию от COVID-19 или перенесших ранее заражение, заработал на портале госуслуг Подмосковья. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.

Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве и Подмосковье.

Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве и Подмосковье. Главное

"С 1 июля на региональном портале госуслуг заработал онлайн-сервис для подачи сведений о сотрудниках, прошедших вакцинацию от COVID-19 или имеющих антитела. В соответствии с постановлением губернатора работодатели должны предоставить сведения о вакцинации работников до 15 июля включительно", - приводятся в сообщении слова министра госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымара.

Поясняется, что сервис доступен на региональном портале в разделах "Гражданам" и "Бизнесу". Для подачи данных необходима подтвержденная учетная запись для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в зависимости от формы собственности.

При подаче сведений необходимо указать данные сотрудников: СНИЛС, номер полиса ОМС (при наличии), серию и номер паспорта или патента (для иностранных граждан), номер телефона сотрудника. При этом если сотрудники организации являются водителями такси, то нужно указать также номер разрешения на работу, марку, модель и государственный регистрационный знак автомобиля, на котором работает водитель.

В министерстве рассказали, что предоставленные сведения будут проверены Минздравом области. Проконсультироваться по вопросу предоставления данных можно по номеру единой горячей линии по коронавирусу 122.

Ранее главный санитарный врач региона Ольга Микаилова обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, образования, здравоохранения, социальной защиты, госслужащих. Также в их числе работники, участвующие в рекламных, досуговых, развлекательных, массовых физкультурных и спортивных мероприятиях, сотрудники театров, кинотеатров, детских игровых комнат.