{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Москва получила уже более 500 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Москва уже получила свыше 500 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник лайт" для вакцинации трудовых мигрантов и ревакцинации, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На эту тему
Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве и Подмосковье. Главное
Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве и Подмосковье.

"Мы закупим не менее 750 тыс. доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", из которых получили уже более 500 тыс. доз. Она будет применяться для вакцинации трудовых мигрантов, а также для повторной вакцинации горожан, которые сделали прививку более полугода назад. Я лично уже повторно привилась "Спутником лайт", так же поступили и люди из моего окружения. В условиях распространения более агрессивного штамма коронавируса это очень важно. При необходимости мы в дальнейшем будем дозакупать препарат", - сказала Ракова.

Теги
Пандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
В Армении началось производство "Спутника V"
Читать полностью