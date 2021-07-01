Москва получила уже более 500 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт"

"Мы закупим не менее 750 тыс. доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", из которых получили уже более 500 тыс. доз. Она будет применяться для вакцинации трудовых мигрантов, а также для повторной вакцинации горожан, которые сделали прививку более полугода назад. Я лично уже повторно привилась "Спутником лайт", так же поступили и люди из моего окружения. В условиях распространения более агрессивного штамма коронавируса это очень важно. При необходимости мы в дальнейшем будем дозакупать препарат", - сказала Ракова.