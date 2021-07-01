Синоптики предупредили о возобновлении дождей в Крыму

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Ближайшие выходные и начало следующей недели в Крыму будут характеризоваться грозовыми дождями, в том числе сильными в центральных, южных и восточных районах полуострова, сообщила в четверг в ходе пресс-конференции, посвященной ликвидации последствий подтоплений в Крыму и прогнозу погоды на полуострове на июль, которая прошла в пресс-центре ТАСС, начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"С 3 июля характер погоды на полуострове снова изменится. В связи с образованием очередного циклона с 3 по 8 июля пройдут грозовые дожди, в центральных, южных и восточных районах - сильные. Температура воздуха понизится на 4-5 градусов и составит днем 25-30 градусов, ночью - 17-22 [градуса]", - сказала синоптик.

Уже на следующих выходных, 10-11 июля, и далее до середины июля в Крыму, по словам Любецкой, будет очень жарко. Днем температура воздуха прогреется до 30-35 градусов, ночные температуры такие же высокие. "Температура морской воды сейчас уже высокая, значительно <...>. Самое теплое море у нас Азовское - 25 градусов, южный берег и западное побережье - 22-23 градуса. Но на следующей неделе в связи с таким прогревом мощным воздуха температура морской воды будет повышаться и достигнет 24-25 градусов", - добавила начальник гидрометцентра.

Любецкая призвала не верить слухам о новых подтоплениях или жаре до 45 градусов в Крыму. Она отметила, что за десять лет наблюдений на полуострове самая высокая температура фиксировалась в Евпатории и составила 40 градусов тепла.