В МЧС призвали население Крыма не игнорировать предупреждения об опасных явлениях

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Начальник Главного управления МЧС России по Крыму Аркадий Ожигин призвал жителей и гостей Крыма не игнорировать предупреждения министерства об опасных явлениях и придерживаться элементарных рекомендаций поведения, чтобы сохранить жизнь.

"Хотел бы предупредить, попросить жителей Крыма и гостей ни в коем случае не игнорировать рекомендации МЧС и органов власти при предупреждении об опасных явлениях. Они элементарные. Когда прогнозируются ливни, дожди, ветер, мы направляем рекомендации по ограничению выхода на набережные, в леса, на водоемы, по прочистке ливневых стоков. Элементарные требования, но они могут сохранить жизнь", - сказал он в четверг на пресс-конференции в ТАСС.

Ожигин отметил, что прогноз о неблагоприятных явлениях 16 и 17 июня и соответствующие рекомендации были доведены до всех органов власти, было проведено информирование населения. "Через сотовых операторов 16 и 17 июня было оповещено более 1,5 млн абонентов через СМС-информирование", - подчеркнул он, добавив, что в таких случаях задействованы и федеральные телеканалы, информагентства, соцсети ("Одноклассники", "ВКонтакте", Instagram, Twitter).

Ущерб в населенных пунктах

Прошедшие в середине июня ливни нанесли ущерб в 41 населенном пункте Крыма, сообщил Ожигин. Он отметил, что неблагоприятный прогноз был объявлен заранее, накануне ливней силы экстренных служб были предупреждены, дежурные подразделения - усилены. Также были предупреждены местные власти. "Да, никто не предполагал, что такой будет объем осадков - 133 мм в Ялте выпало, но все органы власти готовились", - уточнил глава управления.

По его словам, к ликвидации были привлечены силы МЧС из разных районов Крыма и других регионов РФ. "Первый этап был направлен на спасение жизней, <...> пострадавшее население с подтопленных территорий направлялось в пункты временного размещения. Были нарушены системы электроснабжения, водоснабжение, газоснабжения - второй этап будет направлен на восстановление систем жизнеобеспечения", - сказал Ожигин, добавив, что сейчас экстренные службы занимаются ликвидацией последствий ливней.

Ликвидация последствий

Специалисты после наводнения в Крыму провели дезинфекцию более 300 тыс. кв. метров зданий и порядка 300 км дорог, сообщил Ожигин. "Эвакуировано из зон подтопления более 70 транспортных средств и проведена дезинфекция более 300 тыс. кв. метров и порядка 300 км дорог, улиц", - сказал он.

Ожигин также добавил, что на 1 июля в рамках ликвидации последствий ливней были возведены 54 временные дамбы по отводу воды от жилых домов и социально значимых объектов. "Продолжается расчистка открытых и придомовых территорий, в данный момент очищено площадью более 63 тыс. кв. метров, проведена осушка 121 объекта общей площадью более 25 тыс. кв. метров, проведена откачка из более чем более 100 подвальных помещений", - добавил он. В работах активное участие принимают добровольцы, общественные организации и местное население.

Ранее сообщалось, что специалисты начали обработку дезинфицирующими растворами улиц и зданий в Ялте. Это должно предотвратить возможное распространение инфекционных заболеваний.

Обеспечение безопасности в Ялте

По словам Ожигина, силы, сконцентрированные на Южном берегу Крыма, достаточны для обеспечения безопасности жителей и гостей Ялты.

"Для обеспечения безопасности в повседневном режиме на Южном берегу Крыма в постоянной готовности находятся 10 пожарно-спасательных подразделений, три подразделения ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам - прим. ТАСС), две водолазные станции, два подразделения "Крым-Спаса" и два подразделения пожарной охраны Крыма, плюс добровольные подразделения. Сил и средств для обеспечения безопасности жителей Ялты и гостей достаточно", - сказал он.

В Крыму из-за сильных дождей и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. В Ялте в результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.