Эксперт: результаты ускоренных темпов вакцинации можно будет увидеть через пару месяцев

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Результаты усиленных темпов вакцинации в России будут заметны не ранее чем через два месяца. Об этом в четверг сообщила ТАСС врач-инфекционист Светлана Ищенко.

"После вакцинации должно пройти минимум две недели, а то и месяц, чтобы сформировался иммунитет. Поэтому статистика, которая отразит реальное влияние усиления вакцинации, появится только через пару месяцев. Сейчас за вакциной уже выстраиваются очереди, люди делают выводы", - сказала она.

По словам врача, справиться с инфекцией можно будет только после достижения коллективного иммунитета к ней. Однако сейчас, пока он еще не достигнут, россиянам стоит внимательнее относиться к своему здоровью. "За время, пока идет пандемия, люди устали и потеряли бдительность. Не все соблюдают меры предосторожности и профилактики", - подчеркнула она.

Наилучшим способом защиты от ковида по-прежнему остается вакцинация, напомнила врач. При этом она рекомендовала тем, у кого есть противопоказания к вакцинации, поддерживать работу своей иммунной системы, качественно питаться, не забывать о необходимых витаминах и минералах. "Но этим занимаются далеко не все. В результате возникает много пробелов и население продолжает болеть", - заключила Ищенко.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 543, это максимальное значение с 17 января.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 538 142 случая заражения, выздоровел 5 017 321 человек, умерли 135 886. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.