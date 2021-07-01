Государственный санаторий в Севастополе займется реабилитацией перенесших коронавирус

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Принадлежащий Севастополю санаторий "Изумруд" займется программами реабилитации для жителей, перенесших коронавирус, сообщил глава города Михаил Развожаев на своей странице в социальной сети Instagram в четверг.

Что президент говорил на прямой линии о пандемии

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Президент РФ Владимир Путин 30 июня во время прямой линии сообщил, что власти РФ выделят серьезные средства на создание системы реабилитации после коронавируса. Президент добавил, что власти намерены заключить контракт на приобретение необходимого оборудования.

"Бесплатная медицинская реабилитация - новое направление, о котором говорил президент. Начали развивать это направление на базе санатория "Изумруд" и, уверен, продолжим, когда пандемия отступит", - написал Развожаев.

Ранее в правительстве сообщили, что санаторий, как это уже было в конце 2020 года, переоборудован для приема пациентов с коронавирусом, переносящих инфекцию в легкой форме.

В конце зимы темпы распространения коронавируса в Севастополе снизились, и в течение весны фиксировалось 20-30 случаев коронавируса в сутки, но в июне показатели вновь стали расти. Согласно ежедневной сводке правительства, в последние дни в городе фиксируют более 100 новых случаев в сутки, практически каждый раз это максимальное число с начала пандемии.