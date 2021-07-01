Песков: особенностью прямой линии 2021 года стало малое число вопросов о внешней политике

"Я начну с прямой линии, которая, действительно, была очень интересной с точки зрения содержания. Здесь очень важно понять, что интересы россиян - они не вокруг Америки. Интересы россиян - вокруг России", - сказал он. Песков подчеркнул, что подавляющее большинство вопросов было "про российскую экономику, про то, как мы боремся с короной, про то, как мы будем выходить из кризиса, про то, как мы будем чинить наши дороги, строить новые дороги и т. д." "Доля вопросов про Америку или про международные дела минимальна. Это отличительная черта прямой линии в этом году", - сказал представитель Кремля.

При этом, по его словам, обеспокоенность нашим окружением есть. "Она четко прослеживается в тех вопросах, которые, например, я видел во время подготовки к прямой линии. Но это далеко не главное", - сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что миссия Владимира Путина как президента заключается в процветании России, в борьбе с кризисом. "Она про выход из этого кризиса, про благосостояние людей, про борьбу с бедностью, про борьбу с пандемией. А все, что касается внешнего периметра, - это целиком и полностью подчинено задачам, которые стоят на внутреннем фланге. Это самое главное для Путина и он четко об этом всегда говорил", - добавил Песков.

Говоря о том, что нужно, чтобы спокойно заниматься внутрироссийскими делами, пресс-секретарь президента заметил, что "нужна предсказуемость с нашими оппонентами или с нашими партнерами на внешней арене". "Нам нужна стабильность. Нам нужна разрядка и нам нужны отношения с другими странами, основанные на взаимном уважении и на учете интересов друг друга. Именно на этом сконцентрированы все внешнеполитические усилия Путина", - подытожил он.