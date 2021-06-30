"Мы боремся за себя, за свое будущее". Заявления Путина о внешней политике на прямой линии

Президент России Владимир Путин провел очередную прямую линию, во время которой в том числе отвечал на вопросы об отношениях со странами ближнего и дальнего зарубежья, о развитии страны в условиях санкций и защите российских интересов. Главные высказывания президента о внешней политике — в материале ТАСС.

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Руководство современной Украины, а не ее народ, является недружественным России, заявил во время прямой линии президент Путин.

"Я не считаю украинский народ недружественным народом... А вот руководство современной Украины, в отличие от народа, явно является недружественным", — указал глава государства. Он также в очередной раз отметил, что, по его мнению, украинцы и русские — это один народ.

Кроме того, президент сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения, а также пообещал написать отдельную статью по истории русского народа и в том числе его связи с Украиной.

О встрече с Зеленским

Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но считает, что сначала необходимым понять, о чем с ним говорить.

"Он (президент Украины Владимир Зеленский — прим. ТАСС) отдал Украину под полное внешнее управление. <...> Ну о чем разговаривать?" "Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода. Надо только понять, о чем говорить".

Сторонников нормальных отношений с Россией на Украине "подавляют на корню": "Кого-то сажают в тюрьму, кого-то — под домашний арест, кого-то убивают на улицах. Ну что встречаться с Зеленским?"

О британском эсминце в Крыму

Президент считает очевидной провокацией появление британского эсминца Defender у берегов Крыма. Причем провокацией со стороны не только Соединенного Королевства, но и США. Как указал Путин, в ответ на прекращение военных учений России у границ Украины западные страны "приперлись" к границам РФ.

"Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно было бы трудно представить, что мир стал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны... Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее", — заявил глава государства. Он также добавил, что его беспокоит военное освоение украинской территории западными странами.

"Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, — это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реально уже жизненных интересов Российской Федерации и народа России", — подчеркнул Путин.

О развитии РФ в условиях санкций

Экономика РФ адаптировалась к санкциям, в чем-то они пошли ей на пользу, считает Путин. По мнению главы государства, программы замены, импортозамещение, замена импортного оборудования создали хороший толчок в развитии высокотехнологичных сфер производств.