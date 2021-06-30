"Мы боремся за себя, за свое будущее". Заявления Путина о внешней политике на прямой линии

Президент России Владимир Путин провел очередную прямую линию, во время которой в том числе отвечал на вопросы об отношениях со странами ближнего и дальнего зарубежья, о развитии страны в условиях санкций и защите российских интересов. Главные высказывания президента о внешней политике — в материале ТАСС.
Об отношениях с Украиной
Руководство современной Украины, а не ее народ, является недружественным России, заявил во время прямой линии президент Путин.
"Я не считаю украинский народ недружественным народом... А вот руководство современной Украины, в отличие от народа, явно является недружественным", — указал глава государства. Он также в очередной раз отметил, что, по его мнению, украинцы и русские — это один народ.
Кроме того, президент сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения, а также пообещал написать отдельную статью по истории русского народа и в том числе его связи с Украиной.
О встрече с Зеленским
Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но считает, что сначала необходимым понять, о чем с ним говорить.
"Он (президент Украины Владимир Зеленский — прим. ТАСС) отдал Украину под полное внешнее управление. <...> Ну о чем разговаривать?" "Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода. Надо только понять, о чем говорить".
Сторонников нормальных отношений с Россией на Украине "подавляют на корню": "Кого-то сажают в тюрьму, кого-то — под домашний арест, кого-то убивают на улицах. Ну что встречаться с Зеленским?"
О британском эсминце в Крыму
Президент считает очевидной провокацией появление британского эсминца Defender у берегов Крыма. Причем провокацией со стороны не только Соединенного Королевства, но и США. Как указал Путин, в ответ на прекращение военных учений России у границ Украины западные страны "приперлись" к границам РФ.
"Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно было бы трудно представить, что мир стал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны... Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее", — заявил глава государства. Он также добавил, что его беспокоит военное освоение украинской территории западными странами.
"Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, — это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реально уже жизненных интересов Российской Федерации и народа России", — подчеркнул Путин.
О развитии РФ в условиях санкций
Экономика РФ адаптировалась к санкциям, в чем-то они пошли ей на пользу, считает Путин. По мнению главы государства, программы замены, импортозамещение, замена импортного оборудования создали хороший толчок в развитии высокотехнологичных сфер производств.
"Какие бы санкции ни применяли к России, чем бы нас ни пугали, все равно Россия развивается, ее экономический суверенитет повышается. Обороноспособность достигла очень высокого уровня и во многих параметрах — важнейших — превзошла многие страны мира. По некоторым параметрам в том числе и Соединенные Штаты", — отметил глава государства.
Президент отдельно указал, что Россия не будет отвечать на санкции себе во вред, а также выразил надежду, что "мировое устройство примет более благообразный характер", а отношения России с США станут нормальными.
"Мир кардинальным образом меняется. А наши партнеры в тех же Соединенных Штатах, с одной стороны, понимают это, и вот поэтому [состоялась] встреча [с американским президентом Джо Байденом] в Женеве, а с другой стороны, во что бы то ни стало стараются сохранить свое монопольное положение", — отметил российский лидер.
О безопасности в Нагорном Карабахе
Путин уверен, что никто не заинтересован в дальнейшем развитии кризиса в Нагорном Карабахе, ни в Баку, ни в Ереване. Президент также указал на вклад России в урегулирование конфликта в этом регионе.
"Если мы будем жить все мирно, дружно, то мы создадим условия для улучшения жизни людей, и не только в сфере безопасности, но и в текущих условиях. Имею в виду нормальное существование семей, имею в виду экономическое развитие, социальное развитие, в чем, безусловно, люди, проживающие в Карабахе, в высшей степени нуждаются. Потому что жить все время в тревоге, что возобновится вооруженный конфликт, невозможно, это мы прекрасно понимаем", — указал российский лидер.
О возврате СССР
Путин считает, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. По мнению президента, это невозможно по целому ряду причин, в частности из-за демографических процессов в ряде бывших республик СССР.
"Иначе мы можем столкнуться и с социальными вопросами, которые будет невозможно решить, и [проблемами] размывания государствообразующего этнического ядра", — пояснил Путин.